Половина найбільших російських виробників дизпалива скоротила виробництво – ЗМІ

У вересні три з шести найбільших російських виробників дизельного палива зупинилися або суттєво скоротили виробництво внаслідок атак дронів.

Про це пише Reuters.

Шість заводів забезпечують приблизно половину обсягу виробництва дизельного палива в Росії, зазначає агентство.

За даними джерел Reuters, завод у місті Кіріші зупинено, а Волгоградський завод і "Норси" працюють приблизно на чверть від номінальної потужності.

Тож, половина найбільших російських нафтопереробних заводів, що виробляють дизпаливо, була змушена у вересні суттєво скоротити або повністю зупинити виробництво через пошкодження, завдані в результаті атак дронів.

Атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи в останні місяці призвели до скорочення виробництва палива в країні та змусили Москву обмежити експорт бензину, дизельного палива та авіаційного палива, говориться у повідомленні.

Згідно з ринковими даними, на шість заводів — Омський нафтопереробний завод, НПЗ у місті Кіріші (Ленінградська область), "Танеко" у Татарстані, Волгоградський нафтопереробний завод, "Нижегороднефтеоргсинтез" ("Норси") та Пермський нафтопереробний завод — припадає близько половини виробництва дизельного палива в Росії.

Виробництво дизельного палива на цих заводах у кілька разів нижче за звичайний рівень. У неділю завод "Танеко" зазнав атаки безпілотників, але, за словами джерел, поки що неможливо оцінити наслідки цього нападу.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у перші вісім місяців 2026 року дрони успішно атакували російські нафтопереробні заводи кожні три дні.

За оцінками трейдерів, експорт російського дизельного палива до введення обмежень у червні становив менше мільйона метричних тонн, тоді як сукупний експорт дизельного палива та газойлю склав близько 1,8 мільйона тонн.

Роком раніше, коли нафтопереробні заводи працювали в звичайному режимі, експорт дизельного палива становив близько 2,5 мільйона тонн на місяць, або від 3,3 до 3,4 мільйона тонн, включаючи газойль нижчої якості.

Нагадаємо:

У ніч на 6 вересня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії.

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