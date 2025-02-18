РФ знайшла нові танкери, щоб продавати свою нафту в обхід санкцій

Росія збільшила експорт нафти завдяки новим танкерам та почала перевантажувати нафти з судна на судно, але попри це поставки клієнтам залишаються проблемними — завантажені судна змушені простоювати.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Щонайменше п’ять нових танкерів, які долучилися до торгівлі після запровадження санкцій, допомогли збільшити відвантаження з тихоокеанського порту Козьміно минулого тижня. Ще шість суден стоять на якорі біля терміналу в очікуванні завантаження.

Нові танкери працюють і з російських портів у Балтиці, а після завершення шторму, що порушив логістику, середній обсяг експорту нафти за чотири тижні зріс найшвидше з квітня.

За період у чотири тижні до 16 лютого експорт сировини зріс на 7% порівняно з попереднім тижнем і досяг 3,03 мільйона барелів на добу.

Попри це зростання, судновласники все ще стикаються з труднощами при розвантаженні нафти, що змушує їх частіше застосовувати перевантаження з танкера на танкер, щоб звільнити спеціалізовані судна-шатли.

Три партії нафти РФ марки Sokol, експортовані з острова Сахалін, були перевантажені на супертанкер Daban біля російського порту "Находка". Наразі судно стоїть на якорі біля китайського порту "Яньтай", але дані відстеження показують, що вантаж поки не було вивантажено.

Четверта партія була перевантажена на танкер класу Aframax Urgane I. Такі перевантаження дозволяють звільнити шатлові танкери, що наразі підтримують експорт нафти РФ марки Sokol, але для збереження поточних обсягів у найближчі тижні знадобиться більше суден.

Проєкт Сахалін-2 залучив два нові танкери — Galaxy і Voyager — для транспортування своїх вантажів, оскільки його звичайний флот не може розвантажуватися в Китаї. При цьому перше з цих суден уже потрапило під санкції США.

Нагадаємо:

Росія опинилася перед загрозою скорочення видобутку нафти через санкції США та атаки українських безпілотників.

Санкції США проти російського нафтового флоту загрожують серйозними проблемами для експорту країни.

Надходження від продажу нафти до державного бюджету Росії в січні були близькими до річного мінімуму через дешевшання нафти та вищі виплати державним нафтопереробним компаніям.