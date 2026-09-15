Трафік через Ормуз скоротився вдвічі через нову ескалацію

На початку тижня судноплавний трафік в Ормузькій протоці скоротився з 10 до 4 суден на день після загострення конфлікту на Близькому Сході.

Про це пише Reuters із посиланням на дані моніторингу суден Kpler.

У понеділок через Ормуз пройшло 4 вантажні судна, а напередодні – 10.

Два суховантажні судна покинули Перську затоку через Ормуз – одне завантажене та одне баластне. Два нафтові танкери увійшли в протоку, обидва в баластному режимі.

Ці дані не враховують судна, які перетинали протоку з вимкненими транспондерами системи автоматичної ідентифікації (AIS), щоб уникнути виявлення. Через це даних про них немає.

Іранське інформаційне агентство "Фарс" в понеділок повідомило, що нафтовий танкер вибухнув і загорівся після зіткнення з мінами в Ормузькій протоці, не вказавши, коли саме стався інцидент.

Також у понеділок арабські держави Перської затоки відклали заплановані переговори з Іраном щодо можливих угод стосовно Ормузької протоки.

У понеділок через Баб-ель-Мандебську протоку пройшло 21 вантажне судно, а напередодні – 28 суден.

До початку війни на Близькому сході через Ормуз зазвичай проходило близько 125 великих комерційних суден на день, які несли близько 20% щоденних світових вантажів нафти та скрапленого природного газу.

Нагадаємо:

Саудівська Аравія тимчасово зупинила нафтопровід Схід-Захід після атаки дронів, створивши новий ризик для світових вантажів нафти та цін на енергоносії.

Президент США Дональд Трамп вважає, що за атакою, яка зупинила саудівський нафтопровід Схід-Захід, імовірно стоїть Іран.