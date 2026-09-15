Центробанк Росії оцінив вплив паливної кризи на інфляцію в країні

Паливна криза пришвидшила інфляцію в РФ майже на відсоток

Паливна криза в Росії додала до інфляції 0,7-0,8 процентного пункту, заявив директор департаменту грошово-кредитної політики Банку Росії Андрєй Ґанґан.

Про це пише російське медіа The Moscow Times із посиланням на Reuters.

Попит на бензин на внутрішньому ринку задовольняється за рахунок імпорту, але це поки що суттєво не впливає на платіжний баланс, додав Ґанґан.

Росія зіткнулася з сильним дефіцитом пального через удари України по нафтопереробних заводах, що призвело до стрибка цін на бензин і прискорення інфляції.

Нагадаємо:

Наприкінці липня Центральний банк Росії знизив ключову ставку та опублікував новий макроекономічний прогноз, де прогнозований рівень інфляції зріс із 4,5-5,5% до 6-7%.

Багато років очільник Кремля Владімір Путін тримався осторонь від монетарної політики Росії та не втручався у роботу Центрального банку, але тоді зниження базової ставки відбулося під тиском, вважає Bloomberg.