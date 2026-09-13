Зупинка саудівського нафтопроводу загрожують втратою 4% світових поставок нафти

Саудівська Аравія вичерпає запаси нафти для експорту, якщо протягом найближчих днів не відновить роботу свого головного нафтопроводу до Червоного моря, що призведе до втрати до 4% світових поставок, заявили саудівські покупці нафти та трейдери.

Про це повідомляє Reuters.

Подальше скорочення поставок із Саудівської Аравії поглибить глобальний дефіцит пропозиції, який уже підштовхнув світові ціни на паливо до рекордних максимумів, спровокував інфляцію по всьому світу та призвів до зростання дохідності американських облігацій до найвищого рівня з часів фінансової кризи 2008 року.

З моменту, коли в п'ятницю атаки дронів змусили Саудівську Аравію закрити свій величезний нафтопровід зі сходу на захід, Ер-Ріяд не надав повної інформації щодо масштабів пошкоджень або того, як довго маршрут залишатиметься непрацюючим.

Джерела, з якими спілкувалося агентство Reuters, надали різні оцінки: одне з них зазначило, що на усунення пошкоджень може знадобитися від п'яти до шести тижнів, тоді як інше стверджувало, що ремонт може бути завершений раніше і що часткове відновлення подачі нафти можливе вже під час проведення ремонтних робіт.

Протягом останніх шести місяців трубопровід, що пролягає через пустелю Аравійського півострова, вберіг Саудівську Аравію від найгірших наслідків закриття Ормузької протоки в умовах війни, яке паралізувало експорт з сусідніх країн.

Найбільший у світі експортер використовував цей трубопровід для перенаправлення близько 4 мільйонів барелів на добу — приблизно 4 % світових поставок — до порту Янбу на Червоному морі.

Однак через виведення трубопроводу з експлуатації запаси в Янбу зараз дозволяють підтримувати експорт лише протягом п'яти-семи днів.

Саудівська Аравія також має запаси, достатні для постачання клієнтів протягом кількох днів із єгипетських портів Айн-Сухна на Червоному морі та Сіді-Керір на Середземному морі, зазначило четверте джерело.

Нагадаємо:

12 вересня Саудівська Аравія тимчасово зупинила нафтопровід Схід–Захід після атаки дронів, створивши новий ризик для світових поставок нафти та цін на енергоносії.