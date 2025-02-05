Доходи бюджету РФ від продажу нафти в січні впали до річного мінімуму

Надходження від продажу нафти до державного бюджету Росії в січні були близькими до річного мінімуму через дешевшання нафти та вищі виплати державним нафтопереробним компаніям.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Податки на нафту зросли до 572,6 млрд руб (5,8 млрд дол) порівняно з 501,2 млрд руб роком раніше. Загальний дохід від нафтогазової галузі Росії склав 789,1 млрд руб (8,05 млрд дол), з яких близько 73% надійшло від нафти та нафтопродуктів, порівняно з 675,1 млрд руб (6,89 млрд дол) роком раніше.

Ці цифри ще не відображають впливу широких санкцій США, запроваджених проти російської нафтової галузі минулого місяця, оскільки Міністерство фінансів розраховувало грошові потоки від продажу нафти на основі грудневого видобутку та цін на нафту.

Минулого місяця уряд РФ виплатив 156 млрд руб (1,59 млрд дол), що є п'ятимісячним максимумом, виробникам бензину і дизельного палива за постачання палива на внутрішній ринок.

Січневі надходження лише від газової галузі Росії зросли майже на чверть порівняно з минулим роком до понад 216 млрд руб (2,20 млрд дол) завдяки збільшенню експорту трубопроводами та зростаючому попиту на внутрішньому ринку.

Нагадаємо:

В середині січня морський експорт російської нафти зазнав найбільшого падіння з листопада після того, як колишній президент США Джо Байден ввів широкі санкції на торгівлю нафтою в країні, і з'явилися перші ознаки того, що ці заходи змінюють потоки.