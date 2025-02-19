Главный нефтяной порт России избегает санкций и работает на полную - Bloomberg

Российский нефтяной терминал Козьмино в Тихом океане продолжает отгружать нефть, несмотря на ужесточение санкций США.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что грузоотправители и трейдеры нашли способы избегать ограничений, используя флот под флагами третьих стран.

По данным Bloomberg и Kpler, с 30 января по 16 февраля 16 танкеров транспортировали нефть ВСТО (Восточносибирско-Тихоокеанский сорт), и ни один из них не попал под санкции США. Половина судов впервые работала с этим сортом нефти.

Большинство новых танкеров ходили под "удобными флагами" Панамы, Островов Кука, Сьерра-Леоне и Джибути. Практически все поставки направлялись в Китай, в частности в порты Дундин, Хуэйчжоу и Дунцзякоу. Владельцами большинства судов являются компании из Шанхая, Гонконга и Сейшельских островов.

Санкции США временно подняли ставки фрахта из Козьмино в Азию. Стоимость трех-пятидневного рейса в Китай выросла до 5 млн долл, тогда как до 10 января она составляла 1,5 млн долл. Впрочем, после скачка цены начали снижаться.

Напомним:

Россия увеличила экспорт нефти благодаря новым танкерам и начала перегружать нефть с судна на судно, но несмотря на это поставки клиентам остаются проблемными - загруженные суда вынуждены простаивать.

Россия оказалась перед угрозой сокращения добычи нефти из-за санкций США и атак украинских беспилотников.

Санкции США против российского нефтяного флота грозят серьезными проблемами для экспорта страны.

Поступления от продажи нефти в государственный бюджет России в январе были близки к годовому минимуму из-за удешевления нефти и более высоких выплат государственным нефтеперерабатывающим компаниям.