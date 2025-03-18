РФ хоче співпрацювати з США у видобутку рідкісноземельних металів

Російський фонд національного добробуту зацікавлений у розробці рідкісноземельних родовищ і розглядає співпрацю з американськими компаніями.

Про це пише Reuters.

"Ми хотіли б залучити американські компанії до цих проєктів, є значний інтерес, але Росія також повинна бути зацікавлена", — сказав генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв.

За даними Геологічної служби США (USGS), РФ має п'яті за розміром у світі запаси рідкісноземельних металів — 3,8 млн тонн. Водночас Міністерство природних ресурсів Росії оцінює загальні запаси у 28,7 млн тонн, з яких 3,8 млн тонн уже готові до розробки.

Рідкісноземельний та інші критичні метали, необхідні для високотехнологічних галузей промисловості, привернули увагу світової спільноти в останні місяці завдяки зусиллям президента США Дональда Трампа, спрямованим на протидію домінуванню Китаю в цьому секторі.

Володимир Путін запропонував США можливість спільно досліджувати ці родовища в межах майбутньої економічної угоди. Дмитрієв зазначив, що російські поклади рідкісноземельних металів перевищують українські в кілька разів.

Читайте також: Офіцер Дмитрієв: як фінансист з Києва став головним перемовником між Путіним і Трампом

Вони повертаються? Які шанси на відновлення американського бізнесу в РФ

Нагадаємо:

Лідер Кремля Володимир Путін заявив, що компаніям, які "демонстративно грюкнули дверима" і залишили російський ринок, не дозволять викупити активи за низькими цінами або повернути собі зайняті ніші.

Російський бізнес зустрічався з главою Американської торговельної палати в Росії Робертом Ейджі та обговорював скасування санкцій у певних секторах економіки.

Спецпосланець Трампа Річард Гренелл провів у Швейцарії закриті переговори щодо можливого постачання російського газу до Німеччини через "Північний потік-2".

США та Росія розглядають можливість економічного партнерства в Арктиці. Вони обговорюють спільну розвідку природних ресурсів та використання нових торгівельних шляхів.

Володимир Путін наказав своєму кабінету міністрів підготуватися до повернення західних компаній.