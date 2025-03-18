РФ хоче співпрацювати з США у видобутку рідкісноземельних металів
Російський фонд національного добробуту зацікавлений у розробці рідкісноземельних родовищ і розглядає співпрацю з американськими компаніями.
Про це пише Reuters.
"Ми хотіли б залучити американські компанії до цих проєктів, є значний інтерес, але Росія також повинна бути зацікавлена", — сказав генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв.
За даними Геологічної служби США (USGS), РФ має п'яті за розміром у світі запаси рідкісноземельних металів — 3,8 млн тонн. Водночас Міністерство природних ресурсів Росії оцінює загальні запаси у 28,7 млн тонн, з яких 3,8 млн тонн уже готові до розробки.
Рідкісноземельний та інші критичні метали, необхідні для високотехнологічних галузей промисловості, привернули увагу світової спільноти в останні місяці завдяки зусиллям президента США Дональда Трампа, спрямованим на протидію домінуванню Китаю в цьому секторі.
Володимир Путін запропонував США можливість спільно досліджувати ці родовища в межах майбутньої економічної угоди. Дмитрієв зазначив, що російські поклади рідкісноземельних металів перевищують українські в кілька разів.
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