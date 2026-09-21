У РФ зменшать податок на прибуток для тих хто захищає об'єкти від дронів

Міністерство фінансів Росії цієї осені внесе пропозиції щодо нових змін до податкового законодавства, щоб покрити витрати на відновлення об'єктів після обстрілів України та оборону загалом.

Про це повідомляє російське медіа "Важные истории".

"Не компенсації, а в частині обліку витрат на захист об'єктів, на відновлення об'єктів. Зараз ми спільно з галузями, представниками різних галузей, відповідно, опрацьовуємо, які зміни потрібно внести до податкового законодавства", — сказав Сазанов у кулуарах Московського фінансового форуму.

За новою схемою компанія може врахувати витрати на захист від дронових атак при розрахунку податку на прибуток, якщо вони економічно обґрунтовані та підтверджені документами. Але якщо обладнання коштує дорожче 100 тисяч рублів і прослужить більше року, його вартість не можна відняти відразу.

Вона списується частинами через амортизацію протягом усього терміну використання, тому податковий ефект від покупки розтягується на кілька років.

З початку 2026 року в Росії почали діяти нові правила оподаткування. ПДВ підвищили з 20% до 22%, пільги щодо страхових внесків для малих і середніх підприємств скасували, а поріг річного доходу, який дає змогу працювати за спрощеною системою оподаткування, знизили з 60 до 20 млн рублів.

У Мінфіні РФ прогнозували, що це принесе до бюджету додаткові 200 млрд руб. Таким чином уряд сподівався частково закрити дірку в бюджеті, спричинену війною.

Нагадаємо:

Станом на 21 вересня, після ураження Московського НПЗ, українська армія вивела з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки.