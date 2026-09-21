Новини 21 вересня: Росія ракетними ударами зупинила 90% виробництва сталі в Україні

Про російські удари: Росія з серпня значно скоротила використання балістичних ракет і частіше атакує Україну реактивними дронами, що може свідчити про накопичення ракет для зимових ударів по енергетиці.

У Боярці на Київщині внаслідок російської атаки зруйновано основні виробничі та складські площі компанії "Вентиляційні системи" (VENTS).

Три заводи, які виробляли 90% сталі в Україні, зупинились після російських ударів.

Про енергетику: під час Карпатського саміту Нафтогаз та польська компанія ORLEN підписали два меморандуми про постачання енергоресурсів до України.

Про постачальників армії: дебіторська заборгованість іноземних суб'єктів перед Міністерством оборони сягнула 472,6 млрд грн. Через брак фінансування на оплату юридичних послуг, держава може безповоротно втратити можливість стягнути частину цих коштів.

Про корупцію: водій фігуранта корупційної справи "Карфаген" Сергія Кропиви – Сергій "Камрад" Куций – вийшов з-під варти, за нього внесли заставу у 3 млн грн.

Про удари по РФ: станом на 21 вересня, після ураження Московського НПЗ, українська армія вивела з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки.

Ексклюзиви ЕП:

Чиназес замість бану. Як росіяни обходять заборону на користування Visa та Mastercard

Через Telegram-боти маловідомі фінансові сервіси пропонують росіянам за кілька хвилин отримати віртуальну картку Visa або Mastercard, поповнити її криптовалютою чи навіть рублями і знову стати частиною глобальної платіжної інфраструктури.

ЕП дослідила, як працює цей ринок, хто випускає такі картки і як продукти Visa та Mastercard опиняються в росіян попри офіційний вихід платіжних систем з країни.