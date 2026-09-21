Україна вивела з ладу 45% потужностей російських НПЗ – Генштаб

Станом на 21 вересня, після ураження Московського НПЗ, українська армія вивела з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

З 14 по 20 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об'єктів на території Російської Федерації та на тимчасово окупованих територіях. Передусім – це підприємства, що забезпечують воєнно-економічний потенціал країни-агресора, говориться у повідомленні

У ніч на 15 вересня уражено Сизранський НПЗ у Самарській області – поцілили в установку первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк.

У ніч на 17 вересня – НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. Потужність підприємства – близько 15 млн тонн нафти на рік. Уражено установку первинної переробки АВТ-3.

20 вересня атаковано "Газпромнефть-Московский НПЗ" у Москві. Уражено установки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації.

"Таким чином, станом на 21 вересня 2026 року, після ураження Московського НПЗ, виведено з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки", – говориться у повідомленні.

"Як один з наслідків – у РФ дефіцит якісного пального. Серед іншого спостерігається різке падіння обсягів виробництва бензину та дизельного пального стандарту Євро-5/К5", – додають у Генштабі.

Ураження подібних об'єктів російського агресора є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямовані на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації, наголошують там.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп констатував, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю, та закликав Москву припинити свою "нескінченну війну" з Україною.

Скорочення виробництва нафтопродуктів в Росії після зупинки трьох НПЗ призвело до різкого падіння біржових продажів дизельного пального на російській біржі.