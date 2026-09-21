Продажі дизелю на російській біржі впали на 30% після зупинки трьох НПЗ

У Росії різко впали продажі дизелю на біржі

Скорочення виробництва нафтопродуктів в Росії після зупинки трьох НПЗ призвело до різкого падіння біржових продажів дизельного пального на російській біржі.

Про це пише НафтоРинок із посиланням на Reuters.

Йдеться про зупинку переробки на Саратовському, Сизранському і Ярославському НПЗ, які нещодавно були атаковані українськими дронами.

Обсяги гуртового продажу бензину А-95 та літнього дизельного пального на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі за 14-18 вересня скоротилися на 10,4% та 29,0% відповідно, якщо порівнювати з попереднім тижнем.

Продажі бензину А-92 зросли на 1,3%. Водночас його середній обсяг реалізації на біржових торгах цього тижня становив 7,32 тис. т за торгову сесію, що на 13% менше, ніж у серпні.

Гуртові продажі А-95 у середньому становили 4,03 тис. т за сесію, що на 25% нижче за середньодобові показники серпня.

Середній обсяг продажів літнього дизельного пального 14–18 вересня знизився до 15,86 тис. т за сесію проти 40,14 тис. т у серпні та 22–24 тис. т за сесію впродовж перших двох тижнів вересня.

Нагадаємо:

20 вересня безпілотники масовано атакували Москву та область. Внаслідок чого ймовірно спалахнула масштабна пожежа на території логістичного технопарку "Соф'їно" та на НПЗ в Капотні.