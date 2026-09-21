Капіталізація AMD наблизилась до 1 трильйона доларів після стрімкого зростання акцій

Акції Advanced Micro Devices Inc. різко подорожчали в понеділок, завдяки чому компанія вперше може завершити день з ринковою капіталізацією понад 1 трильйон доларів на тлі відновлення оптимізму щодо виробників мікросхем, необхідних для роботи систем штучного інтелекту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Акції подорожчали на 10%, досягнувши рекордного рівня, і компанія готується приєднатися до таких виробників мікросхем, як Micron Technology Inc, Broadcom Inc., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. та Nvidia Corp, ринкова капіталізація яких становить 1 трильйон доларів або більше.

За даними Bloomberg, у світі є ще 15 публічних компаній, ринкова капіталізація яких становить щонайменше стільки ж.

Акції інших напівпровідникових компаній також зросли в понеділок: акції Intel Corp. подорожчали на 12%, а Arm Holdings Plc — на 14%. Індекс Philadelphia Semiconductor піднявся більш ніж на 4% і готується до п'ятого поспіль сеансу зростання.

Принаймні частина оптимізму щодо акцій виробників мікросхем пов'язана з тим, що AI-агент Muse від Meta Platform Inc. посів перше місце серед безкоштовних додатків в App Store від Apple Inc. після свого запуску на початку цього місяця.

Це викликало новий ажіотаж навколо акцій компаній, що виробляють центральні процесори (CPU), необхідні для роботи агентного штучного інтелекту. Акції Meta в понеділок злетіли більш ніж на 7%.

"У міру того, як агенти штучного інтелекту набувають все ширшого поширення серед споживачів, попит на серверні процесори повинен зростати завдяки збільшенню обсягів обчислювальних завдань, оркестрування та навантажень на інфраструктуру", – написав у своїй записці аналітик Jefferies Джекі Хе.

Акції AMD за останні тижні знову викликали ентузіазм інвесторів після двомісячного періоду збитків. У вересні ці акції подорожчали приблизно на 30%, що дозволяє їм претендувати на найкращий місячний приріст з травня, після падіння майже на 26% від червневого піку до липневого мінімуму.

За даними Bloomberg, Meta є другим за величиною клієнтом AMD, на якого припадає близько 5,5% її доходу.

Нагадаємо:

Компанія Intel заявила, що планує залучити 15 млрд доларів шляхом продажу акцій, прагнучи профінансувати дороге розширення свого бізнесу з контрактного виробництва мікросхем.