РФ зруйнувала основне виробництво світового лідера вентиляційного обладнання

У Боярці на Київщині внаслідок російської атаки зруйновано основні виробничі та складські площі компанії "Вентиляційні системи" (VENTS).

Про це повідомила компанія у своїй офіційній заяві.

Удар стався в ніч з 19 на 20 вересня. Ніхто з працівників підприємства не постраждав.

Компанія оцінює масштаби руйнувань та працює над відновленням виробництва й логістики. Найближчим часом вона очікує перебої з наявністю та постачанням частини продукції.

"Вентиляційні системи" продовжують роботу та обіцяють окремо повідомляти про строки відновлення поставок.

VENTS називає себе одним зі світових лідерів з виробництва енергоефективного вентиляційного обладнання. Виробничі потужності компанії до атаки займали понад 90 тис. кв. м, а продукцію вона експортує більш ніж у 120 країн.

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