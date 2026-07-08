Новини 8 липня: атаковані російські танкери

Про атаковані танкери: у ніч на 8 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили ще дев'ять танкерів російського "тіньового флоту" в Азовському морі.

Про атаки РФ: унаслідок масованої нічної ракетної атаки РФ у Києві було знищено склад готової продукції компанії "Філіп Морріс Україна".

У ніч проти 8 липня російські війська масовано атакували ударними дронами цивільну інфраструктуру Одеської області.

Про агента ФСБ: правоохоронці затримали підозрюваного у державній зраді, який, за даними слідства, намагався отримати керівну посаду в українській енергетичній компанії в інтересах російських спецслужб.

Про корупцію в "Укренерго": Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та пособником посадовця НЕК "Укренерго", якого викрили на розтраті державних коштів.

Про "Київміськбуд": у Київраді зареєстровано проєкт рішення про докапіталізацію "Київміськбуду" на три мільярда гривень.

Про Patriot: президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні право виготовляти Patriot. При цьому Трамп не уточнив, чи йдеться про комплекси в цілому, чи про ракети до них.

Про Вишневе: уряд виділить з резервного фонду понад три мільярда гривень на підтримку громади Вишневого на Київщині для ліквідації наслідків ворожого обстрілу.

Ексклюзиви ЕП:

Квотами по сталі: ЄС викидає українських металургів із свого ринку

ЄС ударив по українській металургії: з 1 липня дозволив вітчизняним компаніям безмитно постачати на його ринок лише 1,05 млн тонн сталевої продукції – на 60% менше, ніж торік. Чим це загрожує галузі?