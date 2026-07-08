США нададуть Україні ліцензію на виробництво Patriot – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні право виготовляти Patriot.
Про це він сказав під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським в Анкарі на полях саміту НАТО, повідомляє "Європейська правда".
Президент США не уточнив, чи йдеться про комплекси в цілому, чи про ракети до них.
"Одна з речей, про яку ми з ним говорили, – сказав Трамп, показуючи на Зеленського. – Одна пташка мені нашептала про факт, що ми дамо їм право робити Patriot. Ми покажемо їм, що робити – це дуже складно, насправді".
"Але ви вмієте робити складне швидко", – зазначив він.
"Тож ми говорили про те, що дамо вам ліцензії робити Patriot", – повторив Трамп.
Як повідомляла "Європейська правда", Зеленський напередодні заявив, що Україна готує першу зустріч "антибалістичної коаліції".
Також Зеленський розповів конгресменам США про брак перехоплювачів до Patriot.
Водночас у НАТО вважають, що перехоплювачів балістики ніколи не буде достатньо.