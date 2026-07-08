Уряд спрямує три мільярда гривень на ліквідацію наслідків обстрілу Вишневого

Уряд виділить з резервного фонду понад три мільярда гривень на підтримку громади Вишневого на Київщині для ліквідації наслідків ворожого обстрілу.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Уряд доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення з резервного фонду 3,04 мільярда гривень на підтримку громади Вишневого Київської області для ліквідації наслідків ворожого обстрілу 6 липня", – написала вона у Телеграм.

Кошти будуть спрямовані на виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло, відбудову знищеного житла, капітальний ремонт багатоповерхівок, а також відновлення інженерних мереж.

Нагадаємо:

У ніч на 6 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. ППО знешкодила 363 цілі з 419 запущених. Є влучання 29 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях.