РФ знищила склад "Філіп Морріс" у Києві

Унаслідок масованої нічної ракетної атаки РФ у Києві було знищено склад готової продукції компанії "Філіп Морріс Україна".

Про це ЕП повідомила пресслужба компанії.

У компанії зазначили, що наразі "Філіп Морріс Україна" оцінює розмір завданих збитків, компанія переналаштовує ланцюги постачання.

Фото: Київська міська прокуратура

У пресслужбі заявили, що завдяки завчасній диверсифікації логістичної мережі постачання продукції клієнтам не перериватиметься.

Компанія також заявила, що й надалі виконуватиме зобов'язання перед державою, партнерами та контрагентами.

Нагадаємо:

Раніше компанія "Філіп Морріс в Україні" повідомила, що вночі 30 січня внаслідок ракетного удару було пошкоджено частину її фабрики в Харкові.

У ніч проти 8 липня російські війська атакували Україну п'ятьма балістичними ракетами, двома протирадіолокаційними ракетами та 169 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 139 ворожих дронів.