РФ знищила склад "Філіп Морріс" у Києві
Унаслідок масованої нічної ракетної атаки РФ у Києві було знищено склад готової продукції компанії "Філіп Морріс Україна".
Про це ЕП повідомила пресслужба компанії.
У компанії зазначили, що наразі "Філіп Морріс Україна" оцінює розмір завданих збитків, компанія переналаштовує ланцюги постачання.
У пресслужбі заявили, що завдяки завчасній диверсифікації логістичної мережі постачання продукції клієнтам не перериватиметься.
Компанія також заявила, що й надалі виконуватиме зобов'язання перед державою, партнерами та контрагентами.
Нагадаємо:
Раніше компанія "Філіп Морріс в Україні" повідомила, що вночі 30 січня внаслідок ракетного удару було пошкоджено частину її фабрики в Харкові.
У ніч проти 8 липня російські війська атакували Україну п'ятьма балістичними ракетами, двома протирадіолокаційними ракетами та 169 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 139 ворожих дронів.