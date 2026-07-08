Україна за одну ніч уразила 5 підстанцій та ключовий енергоміст з Росії до Криму

СБС уразили енергоміст з Росії до Криму

Сили безпілотних систем в ніч проти 8 липня уразили ключовий обʼєкт прийому електроенергії енергомостом Кубань-Крим, 5 електропідстанцій, полігон та 3 радіолокаційні системи російської ППО.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр").

Довжина ураженого енергомосту становить 14,5 км, його прокладено у чотирьох підводних кабельних лініях. Уражений Перехідний пункт ПП-2 "Крим" приймає ці підводні кабелі та переводить їх у повітряні ЛЕП.

"Протягом 01-08 липня Птахи СБС відвідали та прикурили вже 50 енерговузлів у Криму та південній частині ТОТ", – додає Мадяр.

Уражені електропідстанції – ПС "Нижньогірськ", ПС "Насосна 3", та підстанція в Новотроїцькому в Криму, а також підстанції в Калиновому та Троїцькому в Луганській області.

Загалом за ніч у Криму та південній частині ТОТ СБС уразили 53 військові цілі.

Нагадаємо:

У ніч на 8 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили ще дев'ять танкерів російського "тіньового флоту" в Азовському морі.

"Птахи Мадяра" за ніч проти 7 липня атакували 8 танкерів російського "Тіньового флоту" в Азовському морі.