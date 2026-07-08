Корупція на закупівлі бронежилетів для "Укренерго": суд затвердив угоду з фігурантом справи

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та пособником посадовця НЕК "Укренерго", якого викрили на розтраті державних коштів.

Про це інформує Національне антикорупційне бюро.

За даними ЕП, ідеться про Віктора Яковлюка.

"Обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині та зобов'язався надати викривальні покази", – говориться у повідомленні.

Вироком суду обвинуваченого визнано винуватим у вчиненні злочину, йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади в державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, строком на один рік, зі штрафом.

"Разом з тим суд звільнив особу від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку два роки та покладенням встановлених судом обовʼязків", – говориться у повідомленні.

Відповідно до угоди Яковлюк зобов'язаний відшкодувати половину завданих збитків у розмірі 5,1 млн грн, а також перерахувати на підтримку Збройних Сил України 1,3 млн грн.

Нагадаємо:

Раніше Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру ще одному фігуранту справи про коорупцію під час закупівлі бронежилетів.

Згодом НАБУ повідомило про підозру ще одному фігуранту справи про коорупцію під час закупівлі бронежилетів. Йдеться про придбання бронежилетів у заздалегідь визначеної компанії за ціною, вдвічі вищою за ринкову, начальником Департаменту безпеки "Укренерго" в березні-квітні 2022 року.