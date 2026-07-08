Україна за ніч атакувала ще 9 танкерів РФ в Азовському морі

У ніч на 8 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили ще дев'ять танкерів російського "тіньового флоту" в Азовському морі.

Про це повідомив командир СБС Роберт Бровді "Мадяр".

За його словами, загалом за останні 72 години СБС уразили 21 судно РФ: 19 танкерів "тіньового флоту", один суховантаж і один пором у Керчі.

Бровді також заявив, що протягом ночі у Криму та на півдні тимчасово окупованих територій Сили безпілотних систем уразили 53 військові цілі.

Окремо він повідомив про ураження ще шести електропідстанцій. За його словами, з 1 до 8 липня СБС відпрацювали по 50 енерговузлах у межах операції "Кримський рубильник off".

Нагадаємо:

"Птахи Мадяра" за ніч проти 7 липня атакували 8 танкерів російського "Тіньового флоту" в Азовському морі.

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ за тиждень завдала ударів по авіабазі "Джанкой", інфраструктурі порту "Крим" у Керчі та підрозділах безпілотних систем РФ та складах ворога на окупованій частині Донеччини.