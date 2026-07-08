РФ атакувала три АЗС та енергооб'єкт на Одещині

У ніч проти 8 липня російські війська масовано атакували ударними дронами цивільну інфраструктуру Одеської області.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, на півдні регіону пошкоджені три автозаправні станції. Внаслідок ударів виникли пожежі.

Фото: Олег Кіпер

Також росіяни атакували об'єкт енергетичної інфраструктури. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

Фото: Олег Кіпер

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Нагадаємо:

У ніч проти 8 липня російські війська атакували Україну п'ятьма балістичними ракетами, двома протирадіолокаційними ракетами та 169 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 139 ворожих дронів.