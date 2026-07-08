У Київраді зареєстровано проєкт рішення про докапіталізацію Київміськбуду на три мільярда гривень.

Про це інформує Київська міська рада

"Зареєстровано проєкт рішення "Про стабілізацію фінансового стану ПрАТ "ХК "Київміськбуд" шляхом збільшення статутного капіталу", яким передбачається докапіталізація товариства у розмірі 3 млрд гривень", – говориться у повідомленні.

Документ підготовлено та зареєстровано за спільним поданням трьох постійних комісій Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності; з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу; з питань власності та регуляторної політики.

У разі ухвалення проєкту рішення Київською міською радою та передбачення відповідних видатків у бюджеті міста Києва на 2027 рік кошти будуть спрямовані на придбання акцій додаткової емісії холдингової компанії Київміськбуд".

"Це дозволить забезпечити стабілізацію фінансового стану товариства, продовжити будівництво житлових об'єктів, завершити виконання будівельних робіт, облаштування зовнішніх інженерних мереж та введення об'єктів в експлуатацію упродовж 2027–2028 років", – говориться у повідомленні.

Завдяки попередній докапіталізації у розмірі 2,56 млрд гривень товариство вже відновило будівельні роботи на 11 об'єктах, зазначають у Київраді.

У 2026 році "Київміськбуд" планує ввести в експлуатацію шість житлових комплексів разом із зовнішніми інженерними мережами. Реалізація проєкту рішення щодо додаткової докапіталізації дозволить забезпечити продовження програми добудови житлових комплексів у 2027–2028 роках.

"Це рішення є критично важливим, воно дасть необхідний ресурс для підтримки динаміки на майданчиках. Наше головне завдання — добудувати кожен об'єкт і виконати всі зобов'язання перед інвесторами", — зазначив голова правління "Київміськбуду" Валерій Засуцький.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що холдингова компанія "Київміськбуд" просить київську міську владу збільшити статутний капітал підприємства щонайменше на три мільярди гривень.