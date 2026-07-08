Після атак РФ є нові знеструмлення у шести областях
Внаслідок російських обстрілів станом на ранок є нові знеструмлення у Полтавській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Одеській і Миколаївській областях.
Про це повідомило "Укренерго".
У компанії заявили, що росіяни продовжують атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.
В "Укренерго" також закликали споживачів перенести користування потужними електроприладами на період з 11:00 до 15:00, коли промислові сонячні електростанції працюють найефективніше.
Нагадаємо:
У ніч проти 8 липня російські війська атакували Україну п'ятьма балістичними ракетами, двома протирадіолокаційними ракетами та 169 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 139 ворожих дронів.