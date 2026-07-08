Агент ФСБ рвався в керівництво енергокомпанії України: його затримали

Правоохоронці затримали підозрюваного у державній зраді, який, за даними слідства, намагався отримати керівну посаду в українській енергетичній компанії в інтересах російських спецслужб.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, йдеться про Станіслава Дямінова, уродженця Казані в РФ.

За версією слідства, він є експертом у галузі енергетики та має досвід роботи на профільних підприємствах. Використовуючи професійні зв'язки, він просував свою кандидатуру на керівні посади в українських енергетичних компаніях.

Слідство вважає, що за сприяння російських спецслужб він намагався отримати посаду топменеджера на підприємстві, яке має монопольне становище в енергетичному секторі України.

Російський паспорт підозрюваного Фото: ОГП

У разі призначення російські спецслужби могли б отримати доступ до інформації про вразливі місця, систему захисту та роботу об'єктів критичної інфраструктури України.

За даними ОГП, його завербували перед початком повномасштабного вторгнення. Діяльність підозрюваного координував співробітник 5-ї служби ФСБ РФ.

Йому повідомили про підозру у держзраді в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо:

26 вересня 2025 року Служба безпеки України затримала на Київщині ІТ-спеціаліста однієї з провідних енергетичних компаній, який працював на російську ФСБ.