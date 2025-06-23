Новини 23 червня: нафта падає у відповідь на атаку Ірану, супертанкери змінюють курс

Про що всі сьогодні говорили?

Про ціни на нафту. Ціни на нафту впали в понеділок, оскільки атаки Ірану на американські військові об’єкти в Катарі виявилися менш масштабними, ніж побоювалися інвестори.

Ціни на нафту різко зросли до найвищого рівня з січня після того, як Сполучені Штати у вихідні приєдналися до Ізраїлю в атаках на ядерні об’єкти Ірану, що викликало занепокоєння щодо постачання нафти.

Про податкову. Кабінет міністрів України обрав тимчасовою головою Державної податкової служби Лесю Карнаух..

Про танкери. Два супертанкери, кожен з яких здатний перевозити близько 2 мільйонів барелів нафти, різко змінили курс в Ормузькій протоці після того, як удари США по Ірану підвищили ризик ескалації, що може зачепити комерційне судноплавство в регіоні.

Про Комбінат Фірташа. Верхньодніпровська міська рада в судовому порядку розриває договір оренди земельної ділянки в межах контуру Малишевського родовища, на якій розташовано північну частину карʼєру ТОВ "Мотронівський ГЗК" (Group DF Дмитра Фірташа) для видобутку циркон-рутил-ільменітоносних пісків.

Про Іран. МАГАТЕ припускає значні пошкодження на іранських ядерних об’єктах після ударів США та Ізраїлю, але заявляє, що оцінити масштаби руйнувань наразі неможливо.

Ексклюзиви ЕП

Погіршення відносин між США та ЄС стало шансом для нових бізнес-гравців – таких, як французький стартап Mistral AI, який перетворюється на символ технологічної незалежності.