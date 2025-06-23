Новини 23 червня: нафта падає у відповідь на атаку Ірану, супертанкери змінюють курс
Про що всі сьогодні говорили?
Про ціни на нафту. Ціни на нафту впали в понеділок, оскільки атаки Ірану на американські військові об’єкти в Катарі виявилися менш масштабними, ніж побоювалися інвестори.
Ціни на нафту різко зросли до найвищого рівня з січня після того, як Сполучені Штати у вихідні приєдналися до Ізраїлю в атаках на ядерні об’єкти Ірану, що викликало занепокоєння щодо постачання нафти.
Про податкову. Кабінет міністрів України обрав тимчасовою головою Державної податкової служби Лесю Карнаух..
Про танкери. Два супертанкери, кожен з яких здатний перевозити близько 2 мільйонів барелів нафти, різко змінили курс в Ормузькій протоці після того, як удари США по Ірану підвищили ризик ескалації, що може зачепити комерційне судноплавство в регіоні.
Про Комбінат Фірташа. Верхньодніпровська міська рада в судовому порядку розриває договір оренди земельної ділянки в межах контуру Малишевського родовища, на якій розташовано північну частину карʼєру ТОВ "Мотронівський ГЗК" (Group DF Дмитра Фірташа) для видобутку циркон-рутил-ільменітоносних пісків.
Про Іран. МАГАТЕ припускає значні пошкодження на іранських ядерних об’єктах після ударів США та Ізраїлю, але заявляє, що оцінити масштаби руйнувань наразі неможливо.
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