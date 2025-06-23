Нафта різко відреагувала на удари США по ядерних об'єктах Ірану

Ціни на нафту різко зросли до найвищого рівня з січня після того, як Сполучені Штати у вихідні приєдналися до Ізраїлю в атаках на ядерні об’єкти Ірану, що викликало занепокоєння щодо постачання нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на $1,52 (1,97%) — до $78,53 за барель. Американська WTI подорожчала на $1,51 (2,04%) — до $75,35 за барель. Обидва контракти раніше підстрибнули більш ніж на 3% — до $81,40 і $78,40 відповідно, досягнувши п’ятимісячного максимуму, перш ніж дещо знизитися.

Зростання цін сталося після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що "знищив" основні ядерні об’єкти Ірану ударами у вихідні дні, приєднавшись до ізраїльської атаки на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході. У відповідь Тегеран пообіцяв захищатися. Іран є третім за обсягами виробником нафти серед країн ОПЕК.

Учасники ринку очікують подальшого зростання цін на тлі зростаючих побоювань, що у відповідь Іран може перекрити Ормузьку протоку, через яку проходить приблизно п’ята частина світових поставок нафти.

"Поточна геополітична ескалація є ключовим фактором, що може штовхнути ціни на Brent ще вище — до $100, а $120 за барель виглядає дедалі реалістичнішим", — заявила Сугандха Сачдева, засновниця дослідницької компанії SS WealthStreet з Нью-Делі.

Іранське державне телебачення Press TV повідомило, що парламент Ірану схвалив рішення про закриття протоки. Іран вже неодноразово погрожував зробити це раніше, але жодного разу не реалізував цю погрозу.

У понеділок Іран і Ізраїль обмінялися повітряними та ракетними ударами, на тлі зростання міжнародної напруги через очікувану реакцію Ірану на атаку США на його ядерні об’єкти.

"Ризики пошкодження нафтової інфраструктури суттєво зросли", — зазначила старша аналітикиня Sparta Commodities Джун Го. Хоча з регіону існують альтернативні нафтопроводи, певні обсяги нафти не зможуть бути вивезені, якщо Ормузька протока стане недоступною. Судноплавні компанії також усе частіше уникатимуть цього регіону, додала вона.

За оцінками Goldman Sachs у звіті в неділю, якщо потік нафти через цю стратегічну протоку зменшиться наполовину хоча б на місяць, ціна Brent може короткочасно підскочити до $110 за барель, а поставки залишатимуться зниженими на 10% ще протягом наступних 11 місяців.

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Нагадаємо:

Іранський парламент схвалив закриття Ормузької протоки, через яку експортують 20% світової нафти.

Ринки не встигли відреагувати на удари США по ядерних обʼєктах Ірану, оскільки були закриті у вихідні дні, однак аналітики прогнозують значне зростання нафти.