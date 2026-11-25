Імпорт російської сирої нафти до Індії цього місяця має скоротитися до рівня до початку війни на Близькому Сході, оскільки відновлення експорту з регіону забезпечує покупцям велику кількість дешевших вантажів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на ринкові джерела.

Продавці російської нафти повільно знижують ціни, щоб встигати за падінням цін на нафту з Перської затоки.

Джерела агентства кажуть, що ціни на іракську та саудівську нафту останнім часом встановлюються з дисконтом до еталонного сорту Dubai, тоді як російська нафта сорту Urals залишається дорожчою.

Росія й надалі залишатиметься найбільшим постачальником Індії, але її вплив на ринок послабився.

За очікуваннями Kpler, у листопаді імпорт, становитиме в середньому близько 1,7 млн барелів на добу – це найнижчий показник з лютого і майже на 40% менше за липневий рекорд, який становив 2,8 млн барелів на добу.

Вищі фрахтові ставки також підривають конкурентоспроможність російської нафти, зважаючи на довший маршрут до субконтиненту.

Індійські нафтопереробники скорочували обсяги закупівель російської нафти ще до початку війни в Ірані, оскільки Індія та США вели перемовини щодо укладення торговельної угоди та скасування американських мит, у ході яких це було однією з умов американців.

Однак конфлікт на Близькому Сході порушив постачання нафти світовим споживачам і змусив Індію поставити енергетичну безпеку на перше місце.

Загалом, за даними Kpler, імпорт нафти до Індії в листопаді скоротиться до 4,9 млн барелів на добу, що є найнижчим рівнем з серпня.

Очікується, що обсяги закупівель російської нафти скоротяться, а вантажі з Іраку та Саудівської Аравії досягнуть найвищого рівня з лютого.

Нагадаємо:

Індія у жовтні збільшила імпорт російської нафти на 3,5% проти вересня – до 1,85 млн барелів на добу, а РФ залишилася найбільшим постачальником сировини до країни.