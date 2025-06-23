Податкову тимчасово очолила людина зі стажем менше року

Кабінет міністрів України обрав тимчасовою головою Державної податкової служби Лесю Карнаух.

Про це йдеться у розрядженні уряду від 18 червня.

"Покласти тимчасово виконання обов’язків голови Державної податкової служби України на першого заступника голови зазначеної служби Карнаух Лесю Аркадіївну", - йдеться у повідомленні.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", Карнаух 2 травня 2025 року отримала посаду першого заступника голови ДПС, тобто працює на ній 53 дні станом на 23 червня. До цього була заступником голови ДПС з початку 2025 року.

Вона з липня 2018 року по травень 2023 року, зокрема, обіймала посаду заступника керівника апарату в Рахунковій палаті України.

З липня 2023 року і до призначення у ДПС була заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

Виправлено. У попередній версії новини заголовок звучав так: "Податкову тимчасово очолила новачок зі стажем менше двох місяців", що не відповідало дійсності. Редакція перепрошує за помилку.

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Нагадаємо:

16 червня 2025 року до Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Вранці 17 червня народні депутати на засіданні фракції "Слуга народу" підтримали кандидатуру Кравченка на посаду генерального прокурора. Призначення Кравченка також схвалив комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Того ж дня Рада надала згоду Зеленському на призначення Кравченка генеральним прокурором.

21 червня стало відомо, що президент Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка новим генпрокурором.