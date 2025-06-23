Ціни на нафту відреагували на удар Ірану по базах США

Ціни на нафту впали в понеділок, оскільки атаки Ірану на американські військові об’єкти в Катарі виявилися менш масштабними, ніж побоювалися інвестори.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ф’ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизилися на понад 4% — до рівня нижче 72 дол за барель, тоді як Brent опустився до приблизно 76 дол після ранкового зростання.

Учасники ринку зазначають, що перші повідомлення про запуск Іраном щонайменше шести ракет викликали короткочасне занепокоєння щодо закриття Ормузької протоки — маршруту, яким проходить до 20% світових морських поставок нафти.

Однак, за даними Reuters, удари не призвели до суттєвих пошкоджень. Іран заздалегідь попередив про закриття повітряного простору над Дохою та надав вказівки для укриття, що, на думку аналітиків, могло бути ознакою бажання уникнути ескалації.

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Нагадаємо:

Іран 23 червня запустив щонайменше 10 ракет по американських військових базах у Катарі, там повідомляють, що ППО перехопила атаку.

Президент США Дональд Трамп закликав тримати ціни на нафту низькими на тлі побоювань щодо їх різкого зростання після ударів по іранських ядерних об’єктах.

Ціни на нафту різко зросли до найвищого рівня з січня після того, як Сполучені Штати у вихідні приєдналися до Ізраїлю в атаках на ядерні об’єкти Ірану, що викликало занепокоєння щодо постачання нафти.