МАГАТЕ заявило про серйозну шкоду ядерному об’єкту Ірану

МАГАТЕ припускає значні пошкодження на іранських ядерних об’єктах після ударів США та Ізраїлю, але заявляє, що оцінити масштаби руйнувань наразі неможливо.

Про це заявив генеральний директор агентства Рафаель Ґроссі, передає "Радіо Свобода".

За словами Ґроссі, найбільш імовірно серйозно пошкоджені центрифуги на об’єкті у Фордо, оскільки вони вразливі до вібрацій, спричинених вибухами. Також у Ісфахані уражені будівлі, пов’язані з перетворенням урану, ймовірно постраждали входи до тунелів для зберігання матеріалів.

На заводі зі збагачення палива в Натанзі також зафіксовані руйнування. Усі ці об’єкти були атаковані після масштабних ударів США та Ізраїлю.

Ґроссі зазначив, що Іран має допустити інспекторів МАГАТЕ, зокрема для перевірки 400 кг урану, збагаченого до 60%. Без цього неможливо провести незалежну оцінку стану і запасів.

Іран направив агентству листа, в якому повідомив про намір вжити "особливих заходів" для захисту своїх ядерних об'єктів. У відповідь МАГАТЕ нагадало, що будь-яке переміщення матеріалів має бути узгоджене згідно з міжнародними зобов’язаннями.

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