Єменські хусити, підтримувані Іраном, завдали удару по нафтопереробному заводу саудівської державної нафтокомпанії Saudi Aramco в місті Джазан.

Про це пише Reuters із посиланням на повідомлення коаліції на чолі з Саудівською Аравією, яка веде боротьбу з єменськими хуситами.

Джазанський НПЗ розташований поблизу єменського кордону та розрахований на перероблення до 400 тис. барелів сирої нафти на день.

Також коаліція заявила, що згодом знищила пускову платформу для балістичних ракет у єменському портовому місті Ходейда, яку, за її словами, хусити використовували під час четвертої атаки на НПЗ.

У середу хусити взяли на себе відповідальність за атаки на Рас-Тануру – найбільший НПЗ Саудівської Аравії та головний центр експорту нафти – а також на порти Джидда та Джазан на березі Червоного моря.

Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії повідомила, що перехопила чотири безпілотники над Рас-Танурою, а засоби протиповітряної оборони знищили безпілотник поблизу ісламського порту Джидди.

Нагадаємо:

Ціни на нафту в четвер, 26 листопада, зросли через побоювання перебоїв із постачанням після заяв хуситів про удар по Рас-Танурі та повідомлень Ірану про підриви танкерів на мінах.

У середу, 25 листопада, хусити також заявили про атаки на фінансовий район Ер-Ріяда.