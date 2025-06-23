Супертанкери в Ормузькій протоці почали розвертатися після ударів США по Ірану

Два супертанкери, кожен з яких здатний перевозити близько 2 мільйонів барелів нафти, різко змінили курс в Ормузькій протоці після того, як удари США по Ірану підвищили ризик ескалації, що може зачепити комерційне судноплавство в регіоні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Судна Coswisdom Lake і South Loyalty увійшли в Ормузьку протоку в неділю, але раптово змінили напрямок, згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg. Обидва порожні танкери потім рушили на південь - подалі від входу в Перську затоку.

Від початку авіаударів Ізраїлю 13 червня в Перській затоці дедалі частіше фіксують перешкоди в роботі суднової електроніки та сигналів, однак захід обох суден у протоку та їхній розворот мають ознаки стандартної реакції танкерів на зміну умов.

Попри радіоперешкоди та намагання суден триматися подалі від іранського узбережжя, нафтові та газові танкери після ударів США продовжували рухатися через протоку. Але ці два судна стали першими ознаками можливого перенаправлення маршрутів.

Власники суден і нафтові трейдери пильно стежать за ситуацією, щоб зрозуміти, як ескалація на Близькому Сході може вплинути на морське транспортування і потоки нафти.

У неділю Міністерство судноплавства Греції видало попередження, закликавши свої кораблі переглянути рішення про прохід через Ормузьку протоку і за можливості перебувати в безпечних портах, поки ситуація не стабілізується.

Цілком імовірно, що частина суден вважатиме за краще залишатися поза протокою, якщо очікується затримка в порту завантаження через підвищену напругу в регіоні.

Прибутковість перевезень танкерами зросла майже на 90% ще до атак США, а в неділю ввечері фрахтові деривативи (контракти на майбутні ставки фрахту) різко подорожчали.

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Нагадаємо:

Ціни на нафту різко зросли до найвищого рівня з січня після того, як Сполучені Штати у вихідні приєдналися до Ізраїлю в атаках на ядерні об'єкти Ірану, що спричинило занепокоєння щодо поставок нафти.

Учасники ринку очікують подальшого зростання цін на тлі зростаючих побоювань, що у відповідь Іран може перекрити Ормузьку протоку, через яку проходить приблизно п'ята частина світових поставок нафти.

Іранський парламент схвалив закриття Ормузької протоки, через яку експортують 20% світової нафти.