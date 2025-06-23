Комбінат Фірташа "виселяють" із карʼєру

Верхньодніпровська міська рада в судовому порядку розриває договір оренди земельної ділянки в межах контуру Малишевського родовища, на якій розташовано північну частину карʼєру ТОВ "Мотронівський ГЗК" (Group DF Дмитра Фірташа) для видобутку циркон-рутил-ільменітоносних пісків.

Про це повідомляє NADRA.INFO із посиланням на рішення Господарського суду Дніпропетровської області.

Згідно з рішенням, земельну ділянку загальною площею 155,7 га з кадастровим номером 1221083300:02:026:0032 Мотронівський ГЗК має повернути міській раді "у стані, приданому для подальшого її використання".

Крім цього, компанія має сплатити близько 5,5 млн грн заборгованості з орендної плати за користування землею у 2024 році.

Саме цей борг став підставою для розірвання договору.

"З 2021 року (з моменту переходу права власності на зазначену земельну ділянку до комунальної власності Верхньодніпровської міської територіальної громади) по 01.01.2024 відповідач належним чином виконував свої зобов`язання за договором оренди, своєчасно та в повному обсязі здійснюючи сплату орендної плати до місцевого бюджету.

Однак, з січня 2024 року по грудень 2024 року відповідач систематично порушував умови договору в частині здійснення оплати", – йдеться в рішенні.

Верхньодніпровська міськрада неодноразово просила Мотронівський ГЗК сплатити за користування землею, після чого звернулася до суду, який розірвав договір.

Рішення суду ще не набрало законної сили і може бути оскаржене.

У Мотронівському ГЗК вважають, що за наслідками розірвання договору міська рада не отримає очікуваного результату, у зв`язку зі встановленням обмежень та спеціальної процедури передачі в користування/власність земельних ділянок, розташованих в межах спеціальних дозволів на користування надрами.

Комбінат також апелював до Сертифікату Торгово-промислової палати, яким було засвідчено війну РФ проти України як форс-мажорні обставини, однак суд звернув увагу, що цей документ поширюється тільки на обовʼязки щодо виконання програми робіт на родовищі і не звільняє від відповідальності за порушення зобовʼязань за договором оренди.

Нагадаємо:

На тлі персональних обмежень (ще в 2021 році накладених РНБО на бенефіціара Group DF Дмитра Фірташа) і нових вимог Кодексу України про надра – в березні 2023 році Державна служба геології та надр України зупинила дію всіх спецдозволів компаніям Дмитра Фірташа, зокрема і Мотронівському ГЗК (згодом втрати держави внаслідок спровокованого санкціями простою титанових активів в 2023-2024 рр.. у групі оцінювали в не менше ніж 126 млн грн).

У 2024 році РНБО ухвалила нове рішення, за яким дозвіл Мотронівського комбінату мав бути анульований, але компанія встигла продати його ТОВ "Тіберіус Плюс" Олексія Шестюка, і суд заборонив припиняти право користування надрами. У квітні 2025 цю заборону скасував Верховний Суд, і спецдозвіл таки анулювали.

Щоправда у травні інший суд виніс рішення, яке зобовʼязує Держгеонадра погодити відчуження вже анульованого спецдозволу від Мотронівського ГЗК до компанії Тіберіус Плюс.