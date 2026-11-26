Обсяги переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня за понад 20 років, оскільки Україна продовжує атакувати російські нафтопереробні заводи.

Про це свідчать дані аналітичної компанії Rystad Energy, передає Bloomberg.

Станом на 23 листопада обсяги переробки нафти становили від 2,6 до 2,7 млн ​​барелів на добу — це майже вдвічі менше порівняно з показниками на 30 жовтня. Таким чином, показники переробки сирої нафти опустилися навіть нижче за багаторічні мінімуми, зафіксовані під час попередніх хвиль атак раніше цього року.

Для Росії нещодавні удари загрожують подальшим погіршенням ситуації на внутрішньому ринку пального, який ще з літа періодично стикається з дефіцитом.

24 листопада президент РФ Владімір Путін заявив, що ситуація на внутрішньому ринку нафтопродуктів залишається складною, і пригрозив відповісти на триваючі атаки на НПЗ.

Rystad розраховує обсяги переробки на російських НПЗ, відстежуючи ланцюжки постачання сирої нафти, рух танкерів, супутникові знімки та інформацію з галузевих джерел. Ці оцінки не враховують наслідки ударів по двох нафтопереробних заводах у Самарській області, що сталися 25 листопада.

За підрахунками Bloomberg, з кінця жовтня Україна атакувала щонайменше 18 російських НПЗ. Деякі з них продовжували працювати зі зниженою інтенсивністю після попередніх атак дронів або швидко відновили роботу після ударів.

Зниження обсягів переробки нафти вже відчувається на російських автозаправних станціях. Як повідомила російська Федеральна служба державної статистики, середні тижневі роздрібні ціни на бензин у період із 17 по 23 листопада зросли на 0,5%. Це найбільше тижневе підвищення з початку вересня.

Зупинка роботи НПЗ також змусила Москву спрямувати на експорт сиру нафту, яку не вдалося переробити. Це призвело до збільшення обсягів продажу нафти за кордон і сприяло виникненню надлишку пропозиції.

Нагадаємо:

У Росії Новошахтинський завод нафтопродуктів зупинився після масштабного удару ракетами та БПЛА.