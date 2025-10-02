Не вірте своїм очам: кремлеботи переконують росіян у відсутності дефіциту бензину

Російські провладні боти почали масово переконувати росіян у тому, що в Росії немає дефіциту бензину, а зростання цін на паливо - це "нормально".

Про це пише The Moscow Times з посиланням на "Верстку".

Згідно з даними проекту "Ботнагляд", з початку тижня боти залишили в російській соцмережі "ВКонтакте" понад 1300 коментарів під публікаціями на тему паливної кризи. Загалом в інформаційній кампанії було задіяно понад 550 акаунтів.

Вони зосередилися на коментуванні постів переважно в регіональних пабліках і групах на автомобільну тематику.

"Одна АЗС перестала продавати бензин, до того ж незрозуміло, які причини там, а роздмухують так, нібито вже в усій країні бензину немає й уся Росія ходить пішки", - йдеться в одному з коментарів.

Автор іншого заспокоює: "Уже все налагоджується, запаси на заправках поповнюються, все норм".

"На одній зі станцій однієї мережі одного міста немає палива, а в інтернеті вже через це пустили чутки, що вся Росія без бензину", - написав ще один бот.

При цьому у ботів не було єдиного пояснення зростання цін на бензин. Паливо дорожчає "з об'єктивних причин, тому що у світі відбувається безліч подій, і вони впливають на економіку країни", йдеться в одному коментарі.

В іншому зазначається, що в усьому винні українці, вони б'ють по НПЗ.

У третьому стрибок цін пояснюється "модернізацією" НПЗ і необхідними для цього інвестиціями, а в четвертому - тим, "що нафта і газ дорожчають".

Нагадаємо:

У 20 регіонах Росії і тимчасово окупованих територій України спостерігався дефіцит палива після обстрілу російських нафтопереробних заводів українськими дронами.

З 24 вересня в анексованому Криму на автозаправках повністю зникли всі марки бензину, зокрема найдорожча А100.

Станом на кінець минулого тижня в Росії кількість АЗС в умовах перебоїв із постачанням палива скоротилася на 2,6%, або на 360 АЗС із кінця липня, а в окремих регіонах проблеми вже мають масштабніший характер.

29 вересня в тимчасово окупованому Севастополі на тлі дефіциту палива ввели обмеження на продаж бензину.

Уряд Російської Федерації продовжив тимчасову заборону на експорт бензину і ввів обмеження для інших видів палива до кінця 2025 року.

Росії загрожує масштабне закриття приватних АЗС.