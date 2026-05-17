НПЗ, "Елма": по яких підприємствах вдарили дрони під час масштабної атаки на Москву і область

Українські безпілотники у ніч на 17 травня завдали найбільшого за всю війну удару по Москві та області.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на OSINT-аналіз ASTRA.

Зазначається, що цілями стали технопарк "Елма" в Зеленограді, яке входить до складу Москви (підприємство електронної та оптичної промисловості), Сонячногорська наливна станція в селі Дурикіно (великий об'єкт зберігання та перевалки нафтопродуктів) та аеропорт Шереметьєво.

На фото зафіксовано пожежу в районі третьої злітно-посадкової смуги аеропорту Шереметьєво

Exilenova+ також пише про загоряння на станції та в технопарку.

Крім того, за інформацією Supernova+, удару було завдано по машинобудівному конструкторському бюро (МКБ) "Радуга" в Дубні — розробника крилатих ракет.

За даними мера столиці Сергія Собяніна, також було атаковано Московський нафтопереробний завод у Капотні, де поранення отримали будівельники.

У Шереметьєво було скасовано або затримано понад 200 рейсів. "Аерофлот" повідомив про перенаправлення частини літаків, що прибувають, на запасні аеродроми.

У Внуково також перенесено або скасовано майже 100 рейсів. Пресслужба аеропорту Шереметьєво заявила, що уламки БПЛА впали на безпечній відстані від пасажирських зон, постраждалих немає.

