Наслідки ударів дронів по НПЗ: Росії загрожує масштабне закриття приватних АЗС

Рентабельність автозаправок щодо бензину наразі негативна, низка незалежних АЗС уже закривається.

Про це пише російський "Інтерфакс" з посиланням на лист Російського паливного союзу (РПС) віце-прем'єру РФ Олександру Новаку.

У секторі бензинів РПС виділяє два основних питання.

По-перше, через зниження виробництва товару і скорочення біржових продажів бензинів відбулося зростання оптових цін, які зрівнялися, а в деяких регіонах навіть перевищили роздрібні.

По-друге, постійно відбувається зрив термінів відвантаження біржового бензину.

Спілка звертає увагу, що в деяких регіонах уже спостерігаються тривалі перебої з поставками бензинів, а негативна рентабельність роздрібного ритейлу в поєднанні з відсутністю товару призвела до закриття окремих приватних мереж АЗС.

Якщо ситуація продовжить розвиватися таким самим треком, то це "загрожує незалежним власникам АЗС, кількість яких становить близько 60% від загальної кількості АЗС країни, припиненням діяльності".

При цьому реалізовані рішення щодо повної заборони експорту бензинів ситуацію практично не змінили, підкреслює РПС.

Спілка зазначає, що щодо дизельного палива ситуація не настільки критична, але скорочення продажів біржового товару, яке спостерігається останнім часом, і збільшення термінів відвантаження призвели до порушення балансу попиту і пропозиції, зростання оптових цін і нульової рентабельності роздрібних продажів.

Нагадаємо:

У 20 регіонах Росії та тимчасово окупованих територій України спостерігався дефіцит пального після обстрілів російських нафтопереробних заводів українськими дронами.

З 24 вересня в анексованому Криму на автозаправках повністю зникли всі марки бензину, в тому числі найдорожча А100.

Станом на кінець минулого тижня в Росії кількість АЗС в умовах перебоїв з постачанням палива скоротилося на 2,6%, або на 360 АЗС з кінця липня, а в окремих регіонах проблеми вже мають масштабніший характер.

29 вересня в тимчасово окупованому Севастополі на тлі дефіциту палива ввели обмеження на продаж бензину.

Уряд Російської Федерації продовжив тимчасову заборону на експорт бензину і ввів обмеження для інших видів палива до кінця 2025 року.