Китайські експортери "відмивають" товари через треті країни, щоб обійти мита Трампа

Китайські компанії все частіше надсилають продукцію до третіх країн, аби приховати її справжнє походження та уникнути високих тарифів, запроваджених Дональдом Трампом.

Про це пише Financial Times.

На китайських платформах, зокрема Xiaohongshu, зростає кількість оголошень, що пропонують послуги "відмивання походження". Наприклад, в одному з них зазначено: "США ввели мита на китайські товари? Транзит через Малайзію для 'перетворення' на товари з Південно-Східної Азії!".

Продавчиня компанії Baitai Lighting із Чжуншаня пояснює: "Мита занадто високі. Але ми можемо продавати товари до сусідніх країн, а потім сусідні країни продаватимуть їх до Сполучених Штатів, і тариф знизиться".

Оголошення обіцяють допомогу у зміні пакування, етикеток і навіть сертифікатів походження. Наприклад, у порту Кланг у Малайзії товари перевантажують у нові контейнери, змінюють маркування та отримують "нове" походження.

Ці схеми викликають занепокоєння в Азії. Митниця Південної Кореї повідомила, що лише за перший квартал 2025 року виявила фальсифіковану країну походження у товарів на 29,5 млрд вон (приблизно 21 млн дол), більшість яких були з Китаю і призначалися для США.

"Ми спостерігаємо різке збільшення кількості випадків, коли наша країна використовується як обхідний шлях для товарів, щоб уникнути різних тарифів і обмежень через зміни в торговельній політиці уряду США", – йдеться в заяві південнокорейського митного агентства.

Подібні застереження нещодавно оприлюднили і в'єтнамські та тайські урядові структури. Вони закликали бізнес ретельніше перевіряти походження сировини та запобігати фальсифікаціям.

Нагадаємо:

Пекін відкритий до діалогу з Вашингтоном щодо мит президента США Дональда Трампа, але американці мають проявити "щирість" і бути готовими до "виправлення помилкових практик".

Адміністрація Трампа розглядає можливість зниження мит для Китаю зі 145% до 50-65%, щоб полегшити напругу у відносинах з Пекіном.

Китай заявив, що США мають повністю скасувати всі односторонні тарифні заходи, якщо вони дійсно зацікавлені у відновленні торгових переговорів.

Китай розглядає можливість звільнення частини імпорту зі США від 125% мит і просить компанії визначити товари, які можуть підпадати під це звільнення.

Топчиновники Китаю заявили, що країна може обійтися без імпорту американської сільгосппродукції та енергоносіїв, і пообіцяли досягти цільового показника зростання ВВП у 5% попри торгову війну зі США.

Китай склав список товарів США, які будуть звільнені від 125% мита, і таємно повідомляє про це компаніям.