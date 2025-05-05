Китайские экспортеры "отмывают" товары через третьи страны, чтобы обойти пошлины Трампа

Китайские компании все чаще отправляют продукцию в третьи страны, чтобы скрыть ее истинное происхождение и избежать высоких тарифов, введенных Дональдом Трампом.

Об этом пишет Financial Times.

На китайских платформах, в частности Xiaohongshu, растет количество объявлений, предлагающих услуги "отмывания происхождения". Например, в одном из них указано: "США ввели пошлины на китайские товары? Транзит через Малайзию для 'преобразования' в товары из Юго-Восточной Азии!".

Продавщица компании Baitai Lighting из Чжуншаня объясняет: "Пошлины слишком высокие. Но мы можем продавать товары в соседние страны, а затем соседние страны будут продавать их в Соединенные Штаты, и тариф снизится".

Объявления обещают помощь в изменении упаковки, этикеток и даже сертификатов происхождения. Например, в порту Кланг в Малайзии товары перегружают в новые контейнеры, меняют маркировку и получают "новое" происхождение.

Эти схемы вызывают беспокойство в Азии. Таможня Южной Кореи сообщила, что только за первый квартал 2025 года обнаружила фальсифицированную страну происхождения у товаров на 29,5 млрд вон (примерно 21 млн долл), большинство которых были из Китая и предназначались для США.

"Мы наблюдаем резкое увеличение количества случаев, когда наша страна используется как обходной путь для товаров, чтобы избежать различных тарифов и ограничений из-за изменений в торговой политике правительства США", - говорится в заявлении южнокорейского таможенного агентства.

Подобные предостережения недавно обнародовали и вьетнамские и тайские правительственные структуры. Они призвали бизнес тщательно проверять происхождение сырья и предотвращать фальсификации.

Напомним:

Пекин открыт к диалогу с Вашингтоном относительно пошлин президента США Дональда Трампа, но американцы должны проявить "искренность" и быть готовыми к "исправлению ошибочных практик".

Администрация Трампа рассматривает возможность снижения пошлин для Китая со 145% до 50-65%, чтобы облегчить напряжение в отношениях с Пекином.

Китай заявил, что США должны полностью отменить все односторонние тарифные меры, если они действительно заинтересованы в возобновлении торговых переговоров.

Китай рассматривает возможность освобождения части импорта из США от 125% пошлин и просит компании определить товары, которые могут подпадать под это освобождение.

Топ-чиновники Китая заявили, что страна может обойтись без импорта американской сельхозпродукции и энергоносителей, и пообещали достичь целевого показателя роста ВВП в 5%, несмотря на торговую войну с США.

Китай составил список товаров США, которые будут освобождены от 125% пошлины, и тайно сообщает об этом компаниям.