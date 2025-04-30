Китай створив таємний список товарів США, які не обкладатимуться 125% митом

Китай склав список товарів США, які будуть звільнені від 125% мита, і таємно повідомляє про це компаніям.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Раніше Китай уже надавав винятки з мит для окремих товарів, зокрема деяких фармацевтичних препаратів, мікрочипів і авіадвигунів.

За інформацією Reuters, влада також зверталася до компаній із проханням вказати критично важливі для них товари, які вони хотіли б імпортувати без мита. Однак саме існування так званого "білого списку" раніше не розголошувалося.

Такий непублічний підхід дозволяє Пекіну, який неодноразово заявляв про готовність боротися до кінця, поки США не скасують свої 145-відсоткові мита, зберігати публічну риторику жорсткості, водночас фактично роблячи поступки.

Джерела не уточнили, скільки саме товарів потрапили до списку і які саме, оскільки офіційно цей перелік не оприлюднювався.

Натомість компанії таємно отримують повідомлення від влади про існування списку товарних позицій, які звільняються від мита.

Один зі співрозмовників Reuters, представник фармкомпанії, що продає в Китаї американські ліки, розповів, що їх поінформувала влада району Пудун у Шанхаї. Компанія раніше лобіювала винятки, оскільки використовує американські технології у своїй продукції.

Інше джерело повідомило, що деяким компаніям порадили самостійно звернутися до органів влади, щоб дізнатися, чи можуть їхні товари претендувати на звільнення від мита.

Нагадаємо:

Адміністрація Трампа розглядає можливість зниження мит для Китаю зі 145% до 50-65%, щоб полегшити напругу у відносинах з Пекіном.

Китай заявив, що США мають повністю скасувати всі односторонні тарифні заходи, якщо вони дійсно зацікавлені у відновленні торгових переговорів.

Китай розглядає можливість звільнення частини імпорту зі США від 125% мит і просить компанії визначити товари, які можуть підпадати під це звільнення.

Топчиновники Китаю заявили, що країна може обійтися без імпорту американської сільгосппродукції та енергоносіїв, і пообіцяли досягти цільового показника зростання ВВП у 5% попри торгову війну зі США.