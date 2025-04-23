США розглядають можливість удвічі знизити мита для Китаю – ЗМІ

Адміністрація Трампа розглядає можливість зниження мит для Китаю зі 145% до 50-65%, щоб полегшити напругу у відносинах з Пекіном.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами джерел, президент Трамп ще не ухвалив остаточного рішення, обговорення тривають, і розглядається кілька варіантів.

Один із чиновників адміністрації зазначив, що Трамп не буде діяти односторонньо — він хоче побачити певні кроки з боку Китаю у відповідь на можливе пом’якшення мит.

Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що мита можуть бути знижені до рівня приблизно 50–65%.

Також розглядається варіант багаторівневої системи, схожої на ту, що запропонував Конгрес наприкінці минулого року: 35% мита на товари, які США не вважають загрозою для національної безпеки, і щонайменше 100% - на стратегічно важливі товари. Законопроєкт передбачає поступове запровадження таких мит протягом п’яти років.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти: Китай має укласти угоду зі США. Коли буде ухвалено рішення щодо мит, воно надійде безпосередньо від президента. Все інше — лише спекуляції", — заявив представник Білого дому Куш Десай.

У вівторок Трамп сказав, що готовий зменшити мита на китайські товари, і що введені ним під час другого терміну 145% мита будуть знижені. "Але до нуля не опустяться", — додав він. Ця заява була сприйнята інвесторами з полегшенням після нещодавніх агресивних кроків Білого дому.

У середу Китай заявив про готовність до торговельних переговорів із США, але попередив, що не вестиме перемовин під тиском і погрозами з боку Вашингтона. За словами експертів, які консультують китайських чиновників, у Китаї слова Трампа розцінили як ознаку поступки.

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Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп 3 квітня запровадив 34-відсоткові мита на імпорт з Китаю на додаток до 20%, які він запровадив раніше цього року.

Згодом, Сполучені Штати наклали на Китай мита у 104%, які набули чинності з 9 квітня.

З 10 квітня Китай запровадив 34% мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки.

Станом на 10 квітня, ставка мит США на китайський імпорт фактично становила 145%.

11 квітня Китай збільшив мита на американські товари до 125% у відповідь на дії Дональда Трампа.

23 квітня Трамп заявив що мита на китайські товари будуть суттєво знижені, але не будуть нульовими.