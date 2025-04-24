Китай поставив США жорстку умову: "Хочете говорити - скасуйте мита"

Китай заявив, що США мають повністю скасувати всі односторонні тарифні заходи, якщо вони дійсно зацікавлені у відновленні торгових переговорів.

Про це повідомляє газета Financial Times.

У четвер у Пекіні також заявили, що "наразі не ведеться жодних економічних чи торговельних переговорів між Китаєм та США", попри недавні сигнали пом'якшення позиції з боку Вашингтона.

Міністр фінансів США Скотт Бессент днями сказав, що торгова війна "не є сталою" і що "обидві сторони повинні знизити напруження".

Представник міністерства торгівлі Китаю Хе Ядун зазначив, що односторонні тарифні заходи були ініційовані США. Якщо США справді хочуть розв'язати цю проблему, вони мають повністю скасувати всі ці мита проти Китаю і шукати вирішення через рівноправний діалог.

Пекін наполягає, що саме США повинні зробити перший крок до деескалації, щоб уникнути жорсткого економічного розриву між країнами.

Китай і надалі каже, що "двері до переговорів відчинені", але його вимога, щоб США першими скасували мита, свідчить про жорсткішу позицію Пекіна.

На тлі ескалації, цього місяця президент США Дональд Трамп запровадив додаткові мита на китайські товари у розмірі 145%, на що Китай відповів своїми митами у 125%. Бессент у вівторок назвав це "ембарго".

Після цього Трамп почав пом’якшувати деякі заходи — зробив винятки для смартфонів, напівпровідників та електроніки — і заявив, що США та Китай перебувають у щоденному контакті.

У вівторок він сказав, що мита "суттєво зменшаться", а угоду буде укладено "досить швидко".

Однак у четвер Міністерство закордонних справ Китаю назвало подібні заяви "фейковими новинами".

"Між Китаєм і США не було жодних консультацій чи переговорів щодо мит, не кажучи вже про досягнення будь-якої угоди", — сказав представник міністерства Го Цзякун.

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Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп 3 квітня запровадив 34-відсоткові мита на імпорт з Китаю на додаток до 20%, які він запровадив раніше цього року.

Згодом, Сполучені Штати наклали на Китай мита у 104%, які набули чинності з 9 квітня.

З 10 квітня Китай запровадив 34% мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки.

Станом на 10 квітня, ставка мит США на китайський імпорт фактично становила 145%.

11 квітня Китай збільшив мита на американські товари до 125% у відповідь на дії Дональда Трампа.

23 квітня Трамп заявив що мита на китайські товари будуть суттєво знижені, але не будуть нульовими.

Адміністрація Трампа розглядає можливість зниження мит для Китаю зі 145% до 50-65%, щоб полегшити напругу у відносинах з Пекіном.