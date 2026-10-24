Трамп поміркував про 200% мита проти України та Росії

Українська правда

Президент США Дональд Трамп поміркував про 200% мита щодо України та Росії, оскільки, за його словами, у такий спосіб "вдалося покласти край" 5 війнам.

Джерело: Трамп, цитує Clash Report

Пряма мова Трампа: "Завдяки митам ми поклали край 5 війнам. Я сказав: "Якщо ви продовжите воювати, ми введемо проти вас 200-відсоткове мито", — і вони зупинилися".

Напевно, нам слід негайно застосувати це до України та Росії. Ніколи про це не думав".

Деталі: Разом з тим, Трамп сам собі заперечив, зазначивши, що "ми імпортуємо від них занадто мало", аби такий підхід спрацював.

Нагадаємо: Трамп підписав указ, згідно з яким скасовує деякі санкції, обмеження та мита щодо Росії, передбачені "законом Грема".

За даними ЗМІ, адміністрації президента США Дональда Трампа запропонувала Європі "відновити закупівлю більшої кількості російського газу".

Навесні минулого року Трамп заявляв, що що запровадить 200-відсоткове мито на всі вина та інші алкогольні продукти з країн Європейського Союзу, якщо ЄС не скасує своє мито на віскі.