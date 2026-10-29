У Держмитслужбі розповіли про зростання надходжень (інфографіка)

Протягом січня-вересня 2026 року до державного бюджету спрямовано 648,8 млрд грн митних платежів, при чому обсяг надходжень зріс переважно завдяки великим компаніям, які збільшили суми сплачених митних платежів на 30%.

Про це інформує Державна митна служба.

Як зазначили у Держмитслужбі, 648,8 млрд грн митних платежів – це на 25,5% більше, ніж за той самий період минулого року (516,8 млрд грн).

"Ці кошти сплатили тисячі великих, середніх і малих підприємств із різних секторів економіки", – говориться у повідомленні.

Це субʼєкти зовнішньоекономічної діяльності, які попри виклики воєнного часу продовжують імпортувати необхідні товари та обладнання, експортувати українську продукцію, зберігати робочі місця й підтримувати економічну стійкість країни.

Загалом протягом 9 місяців поточного року митні платежі сплачували 32,8 тис. суб'єктів господарської діяльності. Це дещо більше аналогічного періоду минулого року (+3%), коли кількість платників становила 31,9 тис.

"Водночас загальний обсяг надходжень зріс значно суттєвіше – переважно завдяки великим компаніям, які збільшили суми сплачених митних платежів на 30%", – говориться у повідомленні.

Зокрема, лише 3,3 тис. імпортерів, тобто 4% від загальної кількості всіх платників, в тому числі і громадян, забезпечили 88% усіх митних надходжень за 9 місяців поточного року.

Вагому частку надходжень формує і малий та середній бізнес. Так, 17,1 тис. платників сплатили до 1 млн грн митних платежів кожен - загалом 5,3 млрд грн.

"Ще 12,4 тис. підприємств сплатили від 1 до 20 млн грн кожне. Усі вони залишаються важливою опорою державного бюджету. Крім того, 11,4 млрд грн сплатили громадяни", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

У липні Державна митна служба перерахувала до держбюджету майже 78,3 млрд грн митних платежі, що стало найвищим показником місячного рівня за весь час дії воєнного стану в Україні.

За перше півріччя 2026 року до держбюджету надійшло понад 420 мільярдів гривень митних платежів, що на 31,9% більше за минулорічний період.