"Проявіть щирість": Пекін висунув умови США для початку митних перемовин

Пекін відкрити до діалогу з Вашингтоном щодо мит президента США Дональда Трампа, але має проявити "щирість" і бути готові до "виправлення помилкових практик".

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Міністерство комерції Китаю.

США звернулися до Китаю з пропозицією провести переговори щодо мит Трампа на рівні 145%, і Пекін відкритий до діалогу, заявили в міністерстві.

"США повинні бути готові до дій, спрямованих на "виправлення помилкових практик", і скасувати односторонні мита", — йдеться в заяві міністерства, де також наголошується, що Вашингтон має проявити "щирість" у переговорах.

"Останнім часом США неодноразово через відповідні канали передавали Китаю інформацію про бажання розпочати переговори", — йдеться у заяві, додаючи, що Пекін "оцінює це".

У ній також зазначається: "Спроби використати переговори як привід для тиску та шантажу не спрацюють".

Китай неодноразово заперечував, що прагне домовитися зі США щодо скасування мит, радше роблячи ставку на те, що Вашингтон зробить перший крок.

Рішення Трампа запровадити імпортні мита у 145% саме проти Китаю припало на особливо складний для Пекіна період — країна бореться з дефляцією, уповільненням економіки та затяжною кризою на ринку нерухомості.

Пекін висловив обурення через мита, які, на його думку, є проявом знущання й не зможуть зупинити зростання другої за величиною економіки світу.

Нагадаємо:

Адміністрація Трампа розглядає можливість зниження мит для Китаю зі 145% до 50-65%, щоб полегшити напругу у відносинах з Пекіном.

Китай заявив, що США мають повністю скасувати всі односторонні тарифні заходи, якщо вони дійсно зацікавлені у відновленні торгових переговорів.

Китай розглядає можливість звільнення частини імпорту зі США від 125% мит і просить компанії визначити товари, які можуть підпадати під це звільнення.

Топчиновники Китаю заявили, що країна може обійтися без імпорту американської сільгосппродукції та енергоносіїв, і пообіцяли досягти цільового показника зростання ВВП у 5% попри торгову війну зі США.

Китай склав список товарів США, які будуть звільнені від 125% мита, і таємно повідомляє про це компаніям.