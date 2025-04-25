Китай розглядає скасування мит з низки товарів США

Китай розглядає можливість звільнення частини імпорту зі США від 125% мит і просить компанії визначити товари, які можуть підпадати під це звільнення.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як повідомило джерело на умовах анонімності, робоча група Міністерства торгівлі збирає списки товарів, які можуть бути виключені з-під дії мит, і закликає компанії подавати власні пропозиції.

У п’ятницю фінансовий журнал Caijing з посиланням на джерела повідомив, що Пекін готується включити до списку вісім товарів, пов’язаних із виробництвом напівпровідників, хоча не йдеться про мікросхеми пам’яті.

"Китайський уряд, наприклад, запитує в наших компаній: що саме ви імпортуєте зі США, чого немає більше ніде, і що могло б зупинити ваш ланцюг постачань?", — сказав у п’ятницю президент Американської торгової палати в Китаї Майкл Гарт.

Він додав, що деякі члени палати стверджують: протягом останнього тижня їм вдалось імпортувати товари без застосування нових мит.

У п’ятницю в соціальних мережах, серед бізнес-спільноти та торгових об’єднань активно поширювався список із 131 категорії товарів, які можуть бути звільнені від мит. Reuters не зміг підтвердити достовірність списку, але до нього нібито входили вакцини, хімікати та авіаційні двигуни.

Хоча остаточне рішення Пекіна залишається невідомим, за оцінкою компанії Huatai Securities, поширений серед торгівельних кіл список охоплює імпорт на суму близько $45 мільярдів за минулий рік.

Вашингтон заявляє, що нинішня ситуація є економічно неприйнятною, і вже надав звільнення від мит деяким електронним товарам. Китай, у свою чергу, неодноразово наголошував, що готовий боротися до кінця, поки США не скасують свої тарифи.

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Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп 3 квітня запровадив 34-відсоткові мита на імпорт з Китаю на додаток до 20%, які він запровадив раніше цього року.

Згодом, Сполучені Штати наклали на Китай мита у 104%, які набули чинності з 9 квітня.

З 10 квітня Китай запровадив 34% мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки.

Станом на 10 квітня, ставка мит США на китайський імпорт фактично становила 145%.

11 квітня Китай збільшив мита на американські товари до 125% у відповідь на дії Дональда Трампа.

23 квітня Трамп заявив що мита на китайські товари будуть суттєво знижені, але не будуть нульовими.

Адміністрація Трампа розглядає можливість зниження мит для Китаю зі 145% до 50-65%, щоб полегшити напругу у відносинах з Пекіном.

Китай заявив, що США мають повністю скасувати всі односторонні тарифні заходи, якщо вони дійсно зацікавлені у відновленні торгових переговорів.