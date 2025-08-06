Світові ціни на нафту реагують на заяви Трампа щодо РФ

Світові ціни на нафту зростають на тлі загроз мит США проти Індії через закупівлі російської нафти.

Про це пише Reuters.

У середу ф’ючерси на Brent піднялися на 48 центів, або на 0,7%, до 68,12 долара за барель. Ціна WTI зросла на 43 центи, або на 0,7%, і становить 65,59 долара за барель.

Аналітики видання зазначають, що ринок обговорює можливість розширення мит і на закупівлі Китаю. На їхню думку, якщо Індія припинить купувати російську нафту, ринок зможе компенсувати втрати, однак більший ризик – у відмові інших покупців.

Нафтові котирування знизилися на понад один долар у вівторок, досягнувши мінімуму за п’ять тижнів через очікуване збільшення видобутку OPEC+. Організація та її союзники домовилися підняти видобуток у вересні на 547 тис барелів на добу, що фактично завершить дію останнього скорочення.

Президент США Дональд Трамп пригрозив підвищенням мит на індійські товари протягом доби, заявивши, що падіння цін на енергоносії може підштовхнути Росію до припинення війни проти України. Нью-Делі назвав ці загрози "необґрунтованими" та пообіцяв відстоювати свої економічні інтереси.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує "значно" підвищити мита на індійський імпорт вже протягом 24 годин через те, що Нью-Делі продовжує купувати російську нафту.

Дональд Трамп заявив в понеділок, що він значно підвищить тарифи на Індію через її закупівлі російської нафти.

Індійські акції впали після поновлення президентом США Дональдом Трампом погроз щодо введення жорстких мит на товари з Індії через закупівлі російської нафти.

Індійські чиновники заявили, що продовжуватимуть купувати дешеву нафту в Росії, незважаючи на погрози покарання з боку президента Трампа.

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження 25% мита на торгівлю з Індією згадавши, що ця країна купує російську нафту і зброю.

Індія впевнена, що зможе задовольнити свої потреби в нафті завдяки альтернативним джерелам, якщо поставок із Росії торкнуться вторинні санкції.

Танкери, які потрапили під санкції США, почали з’являтися в складному ланцюжку морських поставок, що перевозить російську нафту до Індії, яка наразі фіксує рекордний рівень імпорту цієї нафти.