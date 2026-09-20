Венесуела підписала угоду з іще одним глобальним нафтовим гігантом

У суботу Венесуела та TotalEnergies SE підписали меморандум про взаєморозуміння, що відкриває французькій компанії шлях до відновлення діяльності в цій південноамериканській країні.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з заявою тимчасового уряду країни, підрозділ французького нафтового гіганта TotalEnergies E&P New Ventures братиме участь в енергетичних проєктах.

Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес зазначила, що Венесуела створила надійні правові умови для нових інвестицій завдяки закону про вуглеводні, ухваленому після викрадення диктатора Ніколаса Мадуро американцями.

У серпні президент США Дональд Трамп оголосив про план встановити контроль над значною частиною нафтових ресурсів Венесуели.

Цей план викликав критику через побоювання, що країна може перетворитися на сучасну ресурсну колонію, подібну до так званих "бананових республік" сто років тому, що може створити довгострокові ризики для нафтових компаній, які там працюють.

На початку цього місяця Венесуела та США оголосили про нафтові партнерства з великими нафтовими компаніями, зокрема Chevron, GE Vernova Inc. та Eni SpA, спрямовані на збільшення видобутку нафти.

Ці угоди передбачають інвестиції в розмірі десятків мільярдів доларів, як заявляв міністр енергетики США Кріс Райт.

Уряд США також домовився про придбання 35% частки в північноамериканській компанії Blue Energy Partners, що належить венесуельцю Алехандро Бетанкурту. Ці угоди є найзначнішими капіталовкладеннями енергетичних компаній у країну з часу приходу до влади Мадуро у 2013 році.

TotalEnergies вийшла з нафтового проєкту "Петроседено" у Венесуелі на тлі масового відтоку іноземних компаній з країни у 2021 році.

Тоді генеральний директор Патрік Пуянн заявив, що цей крок не пов'язаний із політичною ситуацією в країні та що це рішення відповідає планам компанії щодо скорочення вуглецевого сліду.

Пізніше TotalEnergies припинила свою діяльність у сфері природного газу у Венесуелі, продавши контрольний пакет акцій у компанії YPergas SA. До свого відходу компанія працювала в цій країні з 1990-х років.

Нагадаємо:

Уряд Венесуели та опозиція близькі до укладення угоди про переведення золотих резервів центрального банку на суму близько 4 млрд доларів з Банку Англії до Федерального резервного банку Нью-Йорка.

Венесуела також розглядає можливість виходу з Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК), що може стати новим ударом по цьому нафтовому картелю.