Трамп про купівлю Індією нафти РФ: "їх не хвилює, скільки людей гине в Україні"
Президент США Дональд Трамп заявив в понеділок, що він значно підвищить тарифи на Індію через її закупівлі російської нафти.
Про це повідомляє агентство Reuters.
"Індія не тільки купує величезні обсяги російської нафти, але й продає її на відкритому ринку з великим прибутком. Їх не хвилює, скільки людей в Україні гине від російської військової машини," — написав Трамп у своєму пості на Truth Social. "Через це я значно підвищу тариф, який Індія повинна сплатити США."
Він не уточнив, який саме буде тариф.
Минулого тижня Трамп заявив, що введе 25% тариф на товари, що імпортуються з Індії, і додав, що економіка п'ятої за величиною країни у світі також зіткнеться з неопределеним штрафом, але не навів подробиць.
Протягом вихідних двоє джерел в уряді Індії повідомили Reuters, що Індія продовжить купувати нафту з Росії незважаючи на загрози Трампа. Джерела побажали залишитися анонімними через чутливість питання.
Нагадаємо:
Індійські чиновники заявили, що продовжуватимуть купувати дешеву нафту в Росії, незважаючи на погрози покарання з боку президента Трампа.
Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження 25% мита на торгівлю з Індією згадавши, що ця країна купує російську нафту і зброю.
Індія впевнена, що зможе задовольнити свої потреби в нафті завдяки альтернативним джерелам, якщо поставок із Росії торкнуться вторинні санкції.
Танкери, які потрапили під санкції США, почали з’являтися в складному ланцюжку морських поставок, що перевозить російську нафту до Індії, яка наразі фіксує рекордний рівень імпорту цієї нафти.